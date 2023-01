Doppelter Vorsprung für ÖSV-Adlerin Eva Pinkelnig

Skispringerin Eva Pinkelnig hat nicht nur in der Weltcup-Wertung großen Vorsprung auf die Konkurrenz. Ihre starken Ergebnisse der letzten Wochen und Monate zahlten sich auch auf dem Bankkonto aus - für ihren Gesamtsieg bei der Silvester-Tournee heimste die Vorarlbergerin außerdem zuletzt 20.000 Euro extra ein. Bereits am Mittwoch geht es für das ÖSV-Team weiter nach Japan, wo in Sapporo und Zao Springen auf dem Programm stehen.