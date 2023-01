Medienministerin Raab: Spar-Ultimatum an den ORF!

Am Küniglberg ist finanziell Feuer am Dach. ORF-Chef Roland Weißmann beziffert bis 2026 eine riesige Lücke von 325 Millionen Euro. Im „Krone“-Gespräch nimmt Medienministerin Susanne Raab erstmals Stellung und erteilt der Forderung nach mehr Geld eine Absage: „In Zeiten wie diesen, in denen auch alle, die den ORF finanzieren, sparen müssen, ist diese Forderung schon ein starkes Stück!“