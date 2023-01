Sind 3000 leere Heimplätze die düstere Zukunft?

Regional ist es sehr unterschiedlich, wie zuletzt der Landesrechnungshof mit Stand Ende 2021 erhoben hat: In den Bezirken Gmunden, Wels-Land, Braunau und Vöcklabruck ist die Lage am angespanntesten; am besten ist sie in den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr sowie in den Bezirken Perg, Rohrbach und Schärding.