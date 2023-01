Festnahme nach Brandstiftung vor Haus in Bregenz

In der Nacht auf Dienstag wurden die Florianijünger nach Bregenz gerufen, weil dort mehrere Müllsäcke und Papiercontainer in Flammen standen. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, befragten die Polizeibeamten einen 43-Jährigen, der sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatte. Der Mann war stockbetrunken und wollte die Flucht ergreifen - was ihm allerdings nicht gelang.