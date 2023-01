Wie schaffen wir den Ausstieg aus dem Ärztemangel?

Glücklich, wer einen Hausarzt hat, der noch nicht in der Nähe des Pensionsalters ist! In Oberösterreich sind aktuell 53 Ordinationen mit Kassenvertrag unbesetzt, 38 davon gehören zur Allgemeinmedizin, da fehlen also die klassischen Hausärzte und Hausärztinnen. Eine der lästigen Folgen sind überlastete Spitalsambulanzen und lange Wartezeiten für Patienten. Wie könnte all das besser werden? Das fragen sich nicht nur Patienten und Patientinnen, sondern auch zentrale Akteure im Gesundheitssystem. Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser möchte beim Geld ansetzen.