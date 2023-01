Einsatz um Buben in Betonrohr wird fortgesetzt

Einsatzkräfte: „Rettung in Endphase“

Das nationale „Search and Rescue“-Komitee teilte am Dienstag mit: „Nach drei Nächten voller Bemühungen befindet sich die Rettung des Zehnjährigen, der an der Roc-Sen-Brücke in der Provinz Dong Thap in eine 35 Meter tiefe Betonröhre gestürzt war, in der Endphase. Es wird erwartet, dass die Rettungskräfte am Morgen die Betonröhre schrittweise herausziehen und das Kind hochholen.“