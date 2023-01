Bub (10) in Vietnam in 35-Meter-Schacht gefallen

Der Bub namens Thai Ly Hao dürfte sich mit drei Freunden auf der Brückenbaustelle herumgetrieben haben, um Altmetall zu sammeln. Dabei fiel er in eine in den Boden eingelassene Betonröhre. In diese wird seit dem Unfall Sauerstoff gepumpt, damit das Kind nicht erstickt - doch am Montag wurde schließlich berichtet, dass die Retter den Kontakt zum Buben verloren haben. „Wir tun, was wir können. Wir wissen nicht, wie es dem Buben geht“, erklärte einer der Einsatzkräfte.