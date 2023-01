„SPÖ lässt sich von Zuwanderungs-Guru beraten“

Kickl: „Verrückter Plan“

Im Verhältnis 1:1 soll nach den Vorstellungen von Knaus für jeden abgeschobenen syrischen Flüchtling in die Türkei ein anderer syrischer Flüchtling aus der Türkei in die EU umgesiedelt wird. „Es wäre ein Nullsummenspiel, für das die Türkei mit bis zu sechs Milliarden bezahlt wird, ist es aber nicht, den das von Knaus erdachte Modell ist krachend gescheitert: Die EU-Staaten nehmen fünfmal so viele Migranten aus der Türkei auf wie vereinbart, also kein Austauschverhältnis von 1:1, sondern von 1:5!“, kritisiert der FPÖ-Chef, der den Plan von Knaus als „verrückt“ bezeichnet.