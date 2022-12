Kickl ein „Schaumschläger“? So kontert die FPÖ

Anlass für den blauen Wutanfall war ein Seitenhieb Karners auf Kickl, einen seiner Vorgänger als Innenminister. In Karners Zeit als Innenminister seien die Zahlen der Asylberechtigten in der Grundversorgung gesunken. Der jetzige FPÖ-Chef sei hingegen nur groß im Reden, so der ÖVP-Politiker.