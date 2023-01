Harri Stojka: „Er war von einem anderen Planeten“

Harri Stojka gehört zu den besten und bekanntesten Rock- und Jazzgitarristen des Landes. Besonders angetan hat es ihm Jimi Hendrix, dem er auf dem Album „Salut To Jimi Hendrix“ und unlängst im Wiener Porgy & Bess huldigte. Mit der „Krone“ sprach der 65-jährige Wiener über die Magie von Hendrix, wie er ihn in der Jetztzeit erlebte und was er 2023 alles vorhat.