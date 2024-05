Roger Bader: „Ich weiß ganz genau, was ich tue“

„Krone“: Herr Bader, wie aufwühlend war für Sie der 4:1-Sieg gegen Norwegen, wie schnell kamen Sie in den Abendstunden zur Ruhe?

Roger Bader: Bei mir ist es so, dass ich immer sehr kontrolliert bin. Natürlich kommen die Emotionen, wenn ich am Zimmer bin. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe nach dem 4:1 schon ans nächste Spiel gedacht. Der Fokus liegt auf Großbritannien. Nachdem wir das große Ziel Klassenerhalt erreicht haben, gibt es weitere Ziele, die wir anstreben. Wenn dann die WM vorbei ist und ich die Zeit habe, werde ich relaxen, das Geschehene im Rückblick genießen und das alles verarbeiten. Im Moment bin ich noch zu fokussiert.