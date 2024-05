Deutschlands WM-Held von 1970 gestorben

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger ist tot. Der Torschütze zum späten 1:1-Ausgleich im sogenannten Jahrhundertspiel im WM-Halbfinale 1970 gegen Italien starb am Montagabend in Mailand, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Am 31. März hatte er seinen 85. Geburtstag gefeiert.