„Kopfhörer-Show“: Van Gerwen verspottet Price

Es war ein ungewohnter Auftritt von Price im WM-Viertelfinale am Sonntagabend. Beim Spiel gegen den Deutschen Gabriel Clemens war Price entnervt, wirkte teilweise verzweifelt. Ein Indiz dafür: sein skurriler Kopfhörer-Auftritt. Mitten im Match, beim Stand von 1:3 in Sätzen - Price angesichts des Verhaltens des Publikums sichtlich „not amused“ -, setzte er sich plötzlich üppig dimensionierte Kopfhörer auf, um dem Lärm zu trotzen. Am Ende gab es dennoch eine herbe 1:5-Niederlage.