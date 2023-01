Der „Mann für alle Fälle“

Ein besseres Vorbild als das Oberhaupt einer echten steirischen Sportlerfamilie (Gattin Petra war eine der besten rot-weiß-roten Triathletinnen, Sohn Stefan hat mit Alaba in der Austria-Akademie gespielt, Tochter Regina war zigfache Staatsmeisterin im Wasserspringen) könnte es auch gar nicht geben: Als mehrfacher österreichischer Meister war Martin bei vielen Europameisterschaften, hat als Legionär auch für Maribor in der Champions League gespielt. Lieblingserinnerungen? „Kurz nach dem Balkankrieg hab ich dem jugoslawischen Goalie Sosta, dem damals besten Torhüter der Welt, aus 18 Metern einen ins Kreuzeck gesetzt - weil mir unser Legionär Zolt Desi verraten hat, dass Sosta kurzsichtig ist und Bälle aus der Ferne schlecht sieht. Und einmal hab ich beim 1:30 gegen Olympiasieger Spanien Goalie Estate als Einziger bezwungen. Mein Foto war in katalanischen Zeitungen und ich musste in Bodegas sogar Autogramme geben.“