Teamchef Pajovic: Wer wird Meister? Wer steigt ab?

„Diese Niederlage war ein bisschen enttäuschend“, gesteht Ales Pajovic. Und meint damit das Aus seines Ex-Klubs HSG Graz am Wochenende im Semifinale des ÖHB-Cups gegen Underdog West Wien. „Körpersprache und Motivation waren fragwürdig und das verstehe ich nicht, wenn du bei einem Final Four spielst. Leider haben wir dieses Problem in Graz heuer schon öfters gesehen.“