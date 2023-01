LH Anton Mattle will Bestes geben und mutig sein

„Hinter uns liegt ein bewegtes Jahr. Vieles, was für uns selbstverständlich war, wurde in Frage gestellt“, so lauten die ersten Sätze Mattles in seiner ersten Neujahrsansprache. Nun wolle er sich den vielen Herausforderungen stellen und sein Bestmögliches geben, um diese zu meistern. Als zentrale Themen für das Jahr 2023 sieht er die Energieversorgung, sei es Wasserkraft, Photovoltaik oder Windenergie. Gleichzeitig solle man einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.