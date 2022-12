Alko-Lenker rammte Bildstock nieder

Die erste Ausfahrt mit seinem neuen Auto hätte der 28-jährige aus dem Bezirk Leibnitz wohl besser noch verschieben sollen: Am Freitag gegen 23 Uhr war der Mann mit blauen Probefahrtkennzeichen und einer 19-jährigen Beifahrerin in Gleinstätten unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei am Ortsende ordentlich aufs Gas gedrückt haben, so dass er auf der nassen Straße - mit Sommerreifen - ins Schleudern geriet.