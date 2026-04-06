Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden

Baby-News von einem der 2014er-Fußball-Weltmeister: Der frühere Deutschland-Starspieler Mesut Özil ist wieder Vater geworden! Der Ex-Fußballer und seine Frau Amine freuen sich über die Geburt von Kind Numero 3 – gemeinsam mit den Eltern dürfen sich Eda (geboren 2020) und Ela (geboren 2022) über die kleine Elisa freuen. „Allah sei Dank bist Du gesund zur Welt gekommen, unsere schöne Tochter Elisa“, verkündete Özil via Instagram …