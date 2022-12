Good News | Bad News

Bad News. Statt mit diesen guten Nachrichten haben wir etwa am 2. April „Wie uns die Inflation das Gehalt wegfrisst“ getitelt, aber doch auch über die Entlastung - am 5. Juni verkündeten wir den „Rettungsschirm gegen Teuerung“. Was uns und unsere Leser sonst noch bewegte: Innenpolitisch die schwächelnde Regierung samt Ministerwechseln, die Rücktritte der ÖVP-Landeshauptleute Schützenhöfer und Platter, die Wiederwahl von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident, das Asylthema oder das Schengen-Veto. Vor allem aber beschäftigte uns das ganze Jahr über die ÖVP-Krise. Höhepunkt: die Geständnisse des Kronzeugen-Kandidaten Thomas Schmid: „Schmid packt aus, Kurz muss zittern“ lautete der Aufmacher am 19. November. Und besonders die nicht zuletzt aus den ÖVP-Affären angeheizte massive Vertrauenskrise in die Politik - „Politiker verlieren noch mehr Vertrauen“ titelten wir am 26. März, „Ohrfeige für die gesamte Politik“ am 19. Juni. Immer wieder beschäftigte uns auch das leidige Dauerthema Klimakrise - etwa mit der Schlagzeile „Die Welt versagt beim Klimaschutz“ Ende November. Ja, es sind viele „Bad News“. Uns und unseren Lesern wünschen wir einen guten Rutsch in ein Jahr 2023 mit viel mehr erfreulichen Nachrichten!