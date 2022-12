ORF-Anchor verteidigt Frage zum Radetzkymarsch

Es herrscht Aufregung rund um das Spielen des Radetzkymarsches beim Neujahrskonzert: Zuvor hatte ORF-Moderator Martin Thür den Dirigenten Franz Welser-Möst in der „ZiB 2“ gefragt, ob das Stück „im Angesicht des Sterbens in der Ukraine ein richtiges Zeichen des Friedens aus Wien“ sei. Dabei hat der Radetzkymarsch, der traditionell am Neujahrstag gespielt wird, gar nichts mit der Ukraine zu tun. Warum Thür die Frage dennoch stellte, erklärte er am Freitag auf Social Media.