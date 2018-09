Martin Thür moderiert neue „ZiB 2“ am Sonntag

Thür hatte 15 Jahre für die ATV-Nachrichten gearbeitet, bis er den Privatsender vor rund einem Jahr in Richtung der Rechercheplattform verließ. Dort ist der gebürtige St. Pöltner, der an der Donau Universität Krems einen Master in Politischer Kommunikation machte, derzeit Teamleiter für Web-TV-Projekte. Für ATV entwickelte und moderierte er unter anderem den Polit-Talk „Klartext“, für den er 2015 den Fernsehpreis „Romy“ erhielt.