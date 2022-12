Silvester in Wien: Exzesse werden nicht toleriert

Nicht zuletzt die eskalierte Halloweensituation in Linz zeigt, wie rasch Feiern aus dem Ruder laufen können. Dass auch Silvester keine Ausnahme darstellt, musste bereits vor zwei Jahren am Reumannplatz in Favoriten bemerkt werden. Damals hatten sich mehrere Jugendtruppen unangekündigt zusammengefunden, die Situation eskalierte. Im heurigen Jahr werden jedenfalls potenziellen Brennpunkten, etwa in Favoriten, Floridsdorf und in der Donaustadt besonders ins Visier genommen und eine verstärkte Zahl an Polizisten bereitgestellt.