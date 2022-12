Skiunfälle im Minutentakt mit mehreren Verletzten

Weil die Pisten oft eisig sind und angrenzend meist wenig Schnee liegt, verunfallen derzeit in Tirol auffallend viele Wintersportler. Pistenretter sind daher im ganzen Land im Dauereinsatz. Besonders stressig wurde es am Donnerstag für die Ersthelfer in Sölden. Innerhalb einer Stunde kam es zu vier Unfällen.