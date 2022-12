Abseits der Tiroler Pisten lauert derzeit der Tod

Tragischer Start in die Wintersaison

Wenn es in Tirol bei Unglücken Tote gibt, wird das auch von uns Journalisten keinesfalls der Kategorie „Ist eben so“ zugeordnet. Besonders ergreifend ist jedoch, wenn es sich bei den Opfern um Jugendliche oder gar Kinder handelt. Zuletzt starben innerhalb weniger Tage drei junge Menschen in Tiroler Skigebieten. Es muss aber hier klar betont werden: Sie starben abseits der präparierten Piste. Wie kann das kommen? Haben viele Skifahrer während Corona diesen Sport einfach verlernt? Möglich. Es erlernen ja auch bei uns immer weniger junge Menschen das Skifahren, was kein Ruhmesblatt für die Sportpolitik im Land ist. Aus meiner Sicht erklärender ist, dass viele die Gefahr(en) abseits der Piste völlig unterschätzen. Dass viele, oft ungeübte Skifahrer, in erster Linie den Spaß und den Adrenalinkick beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit sehen. Derzeit sollte wohl ein Blick über den Pistenrand hinaus ausreichen, um zu sehen, dass dort im Falle des Falles nichts einen Aufprall dämpft. Selbst beste Helme und Rückenprotektoren geben beim Aufprall auf einen Stein oder gegen einen Baum klein bei. Deshalb meine große BITTE: Liebe Hotel- und Pensionsbetreiber, Skiverleiher, geschätztes Liftpersonal: Weist Skifahrer, die mit Volldampf den Vollspaß suchen darauf hin, wie gefährlich es aktuell ist. Vielleicht lässt sich damit ja der eine oder andere Sturz mit Todesfolge vermeiden - denn diese wird es weiter geben, solange abseits der Piste kaum Schnee liegt.