Hundeleine brachte Skifahrerin in Tirol zu Sturz

Kurioser Skiunfall am Donnerstag in Tirol! Zwei Schäferhunde brachten in der Kitz-Ski-Welt im Gemeindegebiet von Westendorf eine 22-jährige Niederländerin, die gerade mit ihren Skiern über eine Piste wedelte, zu Sturz. Die Urlauberin wurde dabei erheblich verletzt.