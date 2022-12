Auf der Suche nach Billigbomben im Kofferraum

Vor Silvester hat auch der Import von illegalem Feuerwerk aus Tschechien wieder Hochsaison. Was die Polizei dabei oft gut versteckt in den Kofferräumen findet, ist brandgefährlich. Da kommt selbst erfahrenen Beamten schon einmal ein „Wahnsinn“ über die Lippen. Die „Krone“ begleitete die Polizei bei ihren strengen Kontrollen direkt an der Grenze - und gibt Tipps für ein sicheres Silvester.