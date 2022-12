Heftige Reaktionen auf Spitalsmisere in Wien

Das Personal in den Spitälern ist am Limit. Besonders die Situation in der Notaufnahme an der Klinik Ottakring hat für Bestürzung gesorgt. Hier werden Patienten in mehreren Bettenreihen „gelagert“. Trotzdem gibt es kaum neue Stellen, wettert die FPÖ. So sind auf den Jobbörsen des AKH im Bereich der gesamten Urologie nur drei Stellen für Diplomierte Krankenpfleger ausgeschrieben.