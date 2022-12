Arzt: „Patienten liegen am Gang zum Sterben“

Weihnachtswunder erwünscht

Das hat auch Auswirkungen auf das Arbeitspensum. Nur elf Prozent der befragten Ärzte gaben an, es ohne Überstunden zu schaffen. Besonders gefährlich: Ein Viertel der Mediziner im Krankenhaus kann die gesetzlichen Ruhezeiten (zwischen den Diensten) nicht einhalten. „Das ist ein Bruch des Arbeitsrechts“, betont Ferenci, der sich von der Stadtpolitik ein Weihnachtswunder wünscht: Gespräche auf Augenhöhe, kein Kleinreden der Probleme und konkrete, zeitnahe Maßnahmen, wie administratives Personal oder ein Pool an Externen, die etwa im Winter im Spital einspringen. All das wäre schnell zu lösen und würde einen enormen Unterschied machen, denn jetzt würden die Spitalsärzte kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld bekommen.