Windrad in Deutschland nach Knall abgebrannt

Der Brand in Losheim am See wurde kurz nach 23 Uhr gemeldet. Mindestens ein Rotorblatt und die Nabe standen in Flammen. „Wir haben über 20 Notrufe bekommen“, berichtete der Gemeindewehrführer Andreas Brausch gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Zeugen haben laute Knallgeräusche gehört und Stichflammen gesehen“, so der Feuerwehrmann.