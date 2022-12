24-Jähriger starb in den Armen der Bergretter

Mangelhafte Ausrüstung

Er dürfte aber die winterlichen Verhältnisse unterschätzt haben – und diese wurden ihm auch zum Verhängnis. „Da oben herrscht tiefster Winter. In der Nacht auf Dienstag hat es bis auf 1200 Meter geschneit. Am Dienstag hatte es um die minus sieben Grad. Er war eher für einen Berglauf als für eine Winterwanderung ausgerüstet“, sagt Preimesberger, der selbst am Einsatz beteiligt war.