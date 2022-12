Bei Wohnungen in Wolfsberg muss man schnell sein

Kaum fertig gebaut, schon sind viele Neubauwohnungen in ganz Österreich wieder vom Markt. In die Wertung wurden nur Bezirke genommen, in denen zumindest 10 Wohnobjekte von mindestens zwei unterschiedlichen Projekten verkauft wurden. Und nirgendwo geht das so schnell wie in Kärnten im Bezirk Wolfsberg. Keine drei Monate vergehen hier von Verkaufsstart bis zum realisierten Verkauf. Das lässt sich zum Teil auch dadurch erklären, dass Wolfsberg der Bezirk mit den günstigsten Immobilienpreisen in Kärnten ist.