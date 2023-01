Wiens Taxler und ihr beharrliches Parkproblem

Sie haben es beim gemütlichen Flanieren durch Wiens Straßen sicher schon öfters bemerkt: Taxifahrer, die auf ihren eigens gekennzeichneten Stellplätzen einen kurzen Moment der Ruhe genießen und sich im hektischen Alltag eine Runde Schlaf gönnen. Der Job ist härter und entbehrungsreicher, als sich so mancher vorstellen mag. Gerade Selbstständige benötigen möglichst viele Aufträge, um finanziell über die Runden zu kommen. Da beginnen Arbeitstage manchmal um 4 Uhr morgens und dauern bis spät in die Nacht. Oder aber man startet gegen 18 Uhr am Wochenende mit einer Spätschicht und fährt bis weit in den Vormittag hinein Betrunkene durch die Gegend. An einen konsekutiven, ruhigen Schlaf ist dabei oft nicht zu denken und es muss der kurze Powernap im Auto herhalten.