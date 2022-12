Heiligabend in Wien - kaum Zeit für Besinnlichkeit

Der einst in einer Kühlkammer in einem in Inzersdorf angesiedelten Großhandel tätige Mitdreißiger ist seit fünf Jahren als Fahrer unterwegs und hat die Hochzeiten der Taxler zu Weihnachten gar nie richtig erlebt. „Was ich von älteren Kollegen höre, wie viel Geld die früher eingenommen haben, da kommen wir nie mehr hin. Außerdem muss ich beim Stehen alle Parkscheine zahlen und habe die steigenden Abnützungs- und Benzinkosten zu tragen. Deshalb bleibt mir trotzdem nicht viel mehr von dem Geld, das bei den Bestellungen insgesamt reinkommt.“ Die Teuerungen in allen Bereichen spürt Miraz selbst in diesem florierenden Monat. „Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten noch viel mehr Fahrten, wenn die Leute nicht jeden Cent umdrehen müssten. Wenn es in der Geldtasche der Menschen knapp wird, dann überlegen sie sich eben zweimal, ob sie mich buchen oder nicht.“