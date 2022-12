Debatte um Fuchsjagd in England tobt weiter

Auf den ersten Blick ist der Streit erstaunlich. Die Hetzjagd auf lebende Tiere ist seit 2005 in England und Wales verboten, in Schottland schon etwas länger. Statt einem Fuchs rast die Meute nun einer Geruchsspur hinterher. „Die Jagd findet in Übereinstimmung mit dem Gesetz statt und bietet Sport für Menschen, die ihn mit ihren Pferden genießen wollen“, betonte Sue Simmons, „Master of the Hunt“ im nordwestenglischen Pleasington.