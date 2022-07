Video zeigt, wie Jäger Babyfuchs mit Tritt tötet

Es sind verstörende Bilder und ein Video, die der „Krone“ am Montag zugespielt wurden. Zu sehen ist eine ausgelassene Runde Innviertler Jäger, die bereits am 3. Juni in Geinberg den Abschuss eines Rehbockes feierte, wie „Krone“-Recherchen ergeben haben. Doch es ist auch zu sehen, wie ein Hund (offenbar der eines Jägers) in einem Raum einen jungen Fuchs beißt, schüttelt. Die Jäger schauen zu, filmen per Handy die Szene, dann steigt einer dem Raubtier auf den Kopf und tötet ihn.