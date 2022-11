Jetzt blasen die Jäger wieder zum großen Hallali

Wozu braucht man so ein Werkzeug, das immer mit viel Getöse abgeht, wo Anrainer sich beschweren, dass sie sich, ihre Kinder, die Haustiere im Haus verbarrikadieren müssen - während draußen, sogar auf eigenen Grundstücken, „die Hölle los“ ist?

Weil es besser ist, es herrscht an einem Tag Unruhe im Wald als an vielen - wir haben ja einen Abschussplan. Beim Thema vergisst man aber immer einen Punkt: Der Jäger erhält und schafft Lebensraum für die Tiere, was mit viel Aufwand verbunden ist. Die Jagd ist quasi „die Belohnung“ dafür, wir wollen das Tier, ein Naturprodukt, ja zudem auch essen. Sonst tut sich das keiner mehr an, und noch mehr Lebensraum geht verloren.