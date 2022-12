Heimat großer Talente: Salzburgs Jugend greift an

Im Fußball räumen die Bullen seit Jahren ab – nach Nicolas Seiwald (21) schickt sich mit Dijon Kameri (18) erneut ein Salzburger an, sich in die Herzen der Fans zu spielen. Auch im Lager der Filzkugeljäger gibt es eine Perle. Lukas Neumayer (20) stürmte beim Challenger in Salzburg ins Viertelfinale. Zum „Goldjungen“ wurde Snooker-Ass Florian Nüßle (20), der die U21-WM in Bukarest in diesem Jahr für sich entschied.