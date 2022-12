Der Superstar, der mit 23 Jahren genug hatte

Auf WM-Gold folgte ein Sturz

„Innerhalb von drei Jahren hatte ich alles erreicht. Ich war bekannt, ich war gefragt, ich fand wenig Ruhe. Auf einmal war ich eine junge Frau, die im Rampenlicht stand.“ Der Druck wurde immer größer und fand, nachdem sie zuvor in nur wenigen Wochen Siege in allen fünf (!) Disziplinen feierte, in der Heim-WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm einen Höhepunkt. Just dort zog sich die Ausnahmeathletin, wenige Tage nach dem Gewinn der Goldmedaille in der Abfahrt, bei einem Sturz im Super-G eine Verletzung zu, die das Aus für die restlichen Rennen der Titelkämpfe bedeuten sollte.