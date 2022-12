Huskovic über Feuer-Crash: „Da war ich nicht drin“

„Reha läuft sehr gut“

Es waren Bilder des Schreckens, die Huskovic bald vergessen lassen will. „Die Reha läuft sehr gut, besser als gedacht“, denkt der 19-Jährige an ein baldiges Comeback. „Links funktioniert es schon sehr gut, rechts wurde mein Knie operiert, das ist noch ein wenig steif. Aber es sind positive Schritte Tag für Tag zu sehen.“ Wann die Rückkehr in den Kader erfolgen kann, ist allerdings noch offen.