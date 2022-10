OP nach Horror-Unfall: So geht‘s Austrias Huskovic

Austria-Stürmer Muharem Huskovic ist am Dienstag in der Privatklinik Döbling am rechten Knie operiert worden. Bei dem Nachwuchs-Teamspieler, der sich vor zwei Wochen bei einem schweren Verkehrsunfall in einem Pkw verletzt hatte, wurde laut Angaben des Bundesligisten erfolgreich das Außenband rekonstruiert.