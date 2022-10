Huskovic-Unfall: Pkw ging sofort in Flammen auf

Beim schweren Unfall von Austria-Stürmer Muharem Huskovic am Mittwochabend auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war der von einer 21-Jährigen gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Nach Angaben des Bundesligisten wurde Huskovic in die Intensivstation des Landesklinikums Baden eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.