Virus-Welle hält Gesundheitssystem in Atem

Auch die Ambulanzen in den Spitälern sind voll

Auch in den Salzburger Spitälern ist die Lage weiter angespannt. Die Notfall-Ambulanzen sind voll, die internen Eingriffe häufen sich derart, dass erste Patienten in die Privatklinik der Diakonissen ausgelagert werden müssen. Das betrifft die so genannten elektiven Eingriffe – also geplante, nicht akute Operationen.