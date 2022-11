Umfrage: Nur ein Drittel glaubt an Neuwahlen

Top-Themen: Wirtschaft, Energie, Migration

Danach gefragt, welcher Themenbereich für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle spielen würde, nennt ein Viertel (25 Prozent) an erster Stelle die Wirtschaft (Inflation, Steuern, Arbeitsplätze etc.), für jeweils 17 Prozent sind die Bereiche Energie sowie Migration am wichtigsten. Gesundheit und Soziales haben für 15 Prozent die höchste Relevanz, Klimafragen für elf Prozent. Wenig überraschend ist das Thema Migration überdurchschnittlich häufig für die Anhänger der FPÖ wahlentscheidend (38 Prozent), das Thema Klima für die Grün-Sympathisanten (35 Prozent).