„Polizisten“-Masche: Vierte Festnahme seit Oktober

„Ihr Vermögen ist durch eine auf der Flucht befindliche Räuberbande gefährdet. Holen Sie ihr Bargeld von der Bank und übergeben Sie es an uns. Wir kommen zu ihrer Wohnadresse.“ Mit diesem Sachverhalt meldeten sich ein „Polizeioberinspektor sowie ein Polizeinotrufbeamter“ bei einer 73-jährigen Grazerin am 19. Dezember per Telefon. Um die Glaubwürdigkeit des Gespräches zu unterstreichen, wurde die Frau zusätzlich auch mit einer „Polizeipsychologin“ verbunden.