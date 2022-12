Flug umgeleitet! Ex-Bayern-Star zittert um Familie

Ali Daei hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach regierungskritisch geäußert. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna erklärte unter Berufung auf die iranische Justiz, Daeis Ehefrau habe sich in der Vergangenheit verpflichtet, die zuständigen Behörden im Vorfeld zu informieren, falls sie den Iran verlassen würde. Dies wurde damit begründet, dass sie mit „Gruppen, die sich gegen die islamische Revolution wenden, und den Aufständischen in Verbindung steht und zu Streiks aufruft“.