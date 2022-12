Österreichs Nummer eins will jetzt in die Top-50

Seit 23. Dezember bereitet sich Julia Grabher in Neuseeland auf die neue Tennis-Saison vor. Am Stefanitag durfte sich die Vorarlbergerin darüber freuen, dass sie im WTA-Ranking nochmals eine Position gut machte und damit so gut klassiert ist, wie nie zuvor. 2023 will die 26-Jährige aber noch weiter nach vorne.