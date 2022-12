Papst betete für „gequältes ukrainisches Volk“

Am Stefanitag hat Papst Franziskus die auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen zu Gebeten für den „Frieden für die vom Krieg gequälten Völker, um Frieden für die liebe und gequälte Ukraine“ aufgerufen. Der Papst bemerkte dabei die ukrainischen Flaggen, die die Pilger schwenkten. Er erneuerte zudem beim Angelus-Gebet seinen Wunsch nach Frieden in Familien, Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, in Bewegungen und Vereinigungen. Indes feiern immer mehr Ukrainer am 25. Dezember Weihnachten und nicht wie üblich am 7. Jänner - um sich von Russland abzugrenzen (siehe Video oben).