Christtag begann mit Luftalarm in der Ukraine

Der Christtag hat in der Ukraine leider nicht sehr friedlich begonnen. In allen Regionen gab es am Sonntagmorgen Luftalarm, statt Weihnachtsliedern ertönten Sirenen in den Städten des kriegsgebeutelten Landes, wie die Behörden mitteilten. Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien in der Ukraine wurde der Alarm möglicherweise ausgelöst, nachdem russische Kampfflugzeuge in Belarus gestartet waren.