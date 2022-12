Wehrschütz: Kriegsjahr zwischen Heimat und Hölle

Der Legende nach soll sich am Heiligen Abend 1914 Außergewöhnliches zugetragen haben. Der Erste Weltkrieg war in den Härten des Winters festgefahren, Soldaten froren in Schützengräben, als plötzlich im Niemandsland zwischen den Fronten ein spontaner Waffenstillstand entstand. Deutsche und Engländer krochen aus ihren Stellungen, reichten einander die Hände und sollen „Stille Nacht“ angestimmt haben. Fast 90 Jahre später scheint ein ähnlicher Weihnachtsfrieden so fern wie Wladimir Putin von Joe Biden.