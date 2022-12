Ukrainer trotzten Kreml mit ihrer Weihnachtsfeier

Besucherin unterstützt Distanz

„Der Krieg hat uns so viel Leid gebracht“, sagte die 72-jährige Kirchgängerin Olga Stanko zu den Nachrichtenagenturen AFP und APA. Sie unterstützt laut eigener Aussage jede Maßnahme, mit der die Ukraine auf Distanz zu Russland gehe. Die Verlegung des Weihnachtsdatums sei überfällig gewesen. Stanko und andere Menschen versammelten sich am Sonntagmorgen dicht gedrängt in einer Kirche in der Nähe des St. Michaelsklosters zum Gottesdienst. Zu den Gesängen eines Männerchors entzündeten sie Kerzen und stellten sich zur Beichte an.